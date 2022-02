Intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport per una lunga intervista, Walter Sabatini ha parlato anche del mancato approdo dell'ex Juve Andrea Pirlo alla Salernitana, dopo l'esonero di Stefano Colantuono. Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo granata: "Era un’ipotesi. Non decollata, non per colpa sua. Ero alla ricerca di entusiasmo. Pretendevo entusiasmo. Era difficile, mi rendo conto. I dubbi prevalenti di Andrea erano legittimi".