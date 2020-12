3









Andrea Pirlo parla dopo la magica serata di Barcellona. La sua notte più bella da allenatore raccontata così a Sky Sport: ​"Era importante per noi, per il nostro cammino. Era importante continuare il secondo tempo del derby, Quando entri con questa concentrazione i valori si vedono subito e i risultati arrivano.



FORMAZIONE - Avevamo preparato la partita per avere superiorità in mezzo al campo, tre contro due. Per avere due mezz'ali pronte a giocare e a inserirsi come McKennie, sapevamo che facevano fatica a prendere gli inserimenti dal centrocampo. L'hanno fatto benissimo i nostri, è stata una bella partita dal piano tattico e tecnico, siamo stati bravi a prendere tutte le occasioni concesse.



RINCORSA RONALDO AL'81ESIMO - Una bella soddisfazione, ci tenevamo tutti, lui in particolare. Fare una grande partita qua contro il suo eterno rivale, quando hai queste motivazioni poi fa la differenza.



BARCELLONA BENE, BENEVENTO MALE - Perché? Non è facile perché ci sono tante partite, recuperare a livello mentale soprattutto. Quando hai queste partite è molto più facile auto-caricarsi ed essere pronti. Però non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo che è il campionato, giocare queste partite anche in Serie A. Anche contro il Genoa così? Dobbiamo, è un obbligo".