Andrea Pirlo ha avuto parole d'elogio per la prestazione della Juventus contro la Roma. Un aspetto ha particolarmente catturato il tecnico, che una squadra 'cinica' doveva ancora vederla. Almeno con continuità: "Abbiamo sfruttato bene le nostre occasioni - ha raccontato a tal proposito a JTV ieri -. Loro avevano in mano il gioco soprattutto nel primo tempo, ma noi ci siamo difesi con ordine e loro non hanno avuto grosse occasioni nonostante il possesso palla. Tiri in porta ce ne sono stati pochi, siamo stati quasi più pericolosi noi. Sapevamo che sarebbe stato un match difficile e importante. Specialmente in un periodo come questo, con tante partite ravvicinate, ora c'è bisogno di recuperare le forze per l'Inter martedì".