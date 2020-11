1









Centosei giorni dopo. Che sono davvero tanti, specialmente se hai poco più di vent'anni e il mondo ai tuoi piedi. Torna De Ligt e lo fa per l'esordio stagionale: dopo la serata amara con il Lione, che è valsa l'eliminazione dalla Champions e l'addio di Maurizio Sarri, la Juve ritrova probabilmente il miglior centrale in rosa. Era finito sotto i ferri per rimettere in sesto la spalla destra che l'aveva tormentato per tutto l'anno: ha fatto riabilitazione, ed è andato tutto per il meglio. Da settimane si allena con i compagni, mancava solo l'okay dell'ortopedico. Arrivato poco più di dieci giorni fa. Adesso, il campo.



TOCCA A MATTHIJS - Il campo per una difesa tutta da blindare. Pirlo lo lancerà dal primo minuto, mentre per Alex Sandro - l'altro rientrante e debuttante sotto la gestione del Maestro - ci vorrà ancora tempo. Comunque, l'olandesone basta e avanza per tentare quota zero vicino ai gol subiti. 54 le reti incassate nella scorsa stagione, ben 43 in campionato, 9 gol su 9 partite solo in quest'inizio di stagione: non sono numeri da Juve e il primo punto all'ordine della rivoluzione di Pirlo è proprio quello di abbassare il monte gol incassati. Senza Bonucci e Chiellini, serve una prova da top di gamma. De Ligt lo è. Anzi, va pure oltre.