Per la partita di stasera contro lo Spezia la Juventus ritrova Danilo. Hai detto poco... Giocatore insostituibile che Pirlo riabbraccia col sorriso dopo non averlo avuto a disposizione nell'ultima gara contro il Verona causa squalifica. E si è visto: per informazioni chiedere ad Alex Sandro che sul gol di Barak si è ritrovato a fare - non benissimo - il centrale di difesa. Oggi invece tornerà quel brasiliano al quale l'allenatore non rinuncerebbe mai al mondo.



DUTTILITA' - In questa stagione Pirlo ci ha abituato più volte a cambiare spesso modulo a partita in corso, e in questo senso quando ha a disposizione giocatori capaci di giocare in più posizioni gli viene tutto più facile. Ecco perché va matto per Kulusevski, che non sta attraversando un gran momento ma sul quale sia l'allenatore che la società puntano molto. Per lo stesso motivo Danilo è diventato un giocatore importante nella nuova Juve. E a spiegare il motivo è stato lo stesso Pirlo nella conferenza di ieri, nella quale ha detto che con il brasiliano in campo può passare facilmente da una difesa a tre a una linea a quattro e viceversa.



LEADERSHIP - Terzino o centrale di destra per lui non fa la differenza, dopo un periodo complicato ha ritrovato il sorriso e quella leadership che solo i giocatori di personalità riescono a trasmettere. Pirlo ritrova un giocatore importante per lo spogliatoio ma anche in campo. Con la difesa ancora in emergenza per l'assenza di Chiellini, Bonucci e Cuadrado il suo ritorno in campo è una boccata d'ossigeno per la Juve, che contro lo Spezia vuole rialzare subito al testa.