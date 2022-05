Come racconta Gazzetta, in questi giorni il nome di Pirlo viene accostato allo Spezia, alla Cremonese e all’Udinese. Per lui le certezze sono poche, come per i suoi concorrenti.



Stavolta è possibile che l’allenatore bresciano sia più realista che nel recente passato e si accontenti anche di una ripartenza da una piazza di livello medio-basso. Un esercizio di umiltà indispensabile per chi vuole mettersi davvero alla prova. Vale anche per il Maestro.