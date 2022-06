L'ex tecnico della Juventus Andrea Pirlo ritorna in panchina. A raccontare i dettagli è calciomercato.com: "Addio Juventus, ti dimentico. Andrea Pirlo ha trovato l'accordo con il Fatih Karagumruk, club della Super Lig, la massima serie turca: l'ex allenatore bianconero firmerà un contratto annuale con il club che ha chiuso la stagione all'ottavo posto sotto la guida di Francesco Farioli e che ha in rosa diversi ex giocatori di Serie A.



SI RIPARTE DA ISTANBUL - Nutrita colonia del Belpaese: dal portiere Viviano, al difensore Biraschi fino al francese Karamoh e all’attaccante Borini. Pirlo riparte da Istanbul dunque, dopo la stagione 2020-21 alla Juventus conclusa con il quarto posto e la conquista di Coppa Italia e Supercoppa "