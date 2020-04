Andrea, ex giocatore della Juventus, ha voluto ringraziare i tanti che hanno partecipato alla campagna benefica lanciata dagli ex campioni del Mondo del 2006. Una campagna che ha portato all'acquisto di quattro autoambulanze: "Sono molto contento e orgoglioso di dirvi che insieme ai miei compagni del Mondiale 2006 e grazie al vostro contributo abbiamo comprato e donato alla CRI ben 4 ambulanze. Sono ultramoderne, dotate di nuovi sistemi di biocontenimento e al termine di questa pandemia (speriamo al più presto) potranno essere utilizzate normalmente. Un segno del destino il numero 4. Come i mondiali vinti dall’Italia. Grazie davvero a tutti perché abbiamo dimostrato il valore di essere un’unica grande squadra!​"