Ecco cos'ha risposto Andrea Pirlo, nella conferenza stampa della vigilia di Bologna-Juventus, alla domanda sugli equilibri tattici e l'impiego di Dejan Kulusevski: "Kulusevski, guardando la stagione, ha quasi sempre giocato. Da esterno, trequarti, uno dei più utilizzati Nelle ultime partite ho fatto delle scelte in base alle squadre da affrontare. Ritenevo Dejan più adatto per quello che volevamo proporre in campo. Domani partita diversa contro una squadra completamente diversa e potrebbero esserci altre soluzioni. Comunque non sono pentito, magari ho scelto giocatori sbagliati in alcune partite e non ho fatto risultati, ma le scelte sono sempre state in base a ciò che cercavamo".