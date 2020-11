Nell'edizione odierna di Repubblica, è emerso un 'nuovo ruolo' per Cristiano Ronaldo. Nulla di scioccante, comunque qualcosa di diverso: perché CR7, come mostrato nella sfida con lo Spezia, ha di fatto agito come punta parallela. Scrive il quotidiano: "Ha fatto, insomma, la punta pura, l'attaccante di dialogo come s'è visto nel gol del 2-1, segnato con un impeccabile movimento di coppia tra lui (che stava a destra) e Morata. Dybala aveva invece tenuto una posizione molto più arretrata, come suggerisce la sua inclinazione: ha fatto da collegamento tra il centrocampo e l'attacco, ha cercato di dialogare con Morata ma è rimasto lontano dalle zone calde. Ora si tratta di capire se Ronaldo accetterà di fare ancora la "punta parallela", una mansione che provarono ad affidargli prima Allegri (con Dybala al fianco e Cuadrado e Douglas Costa ai lati) e poi Sarri, inserendo alle loro spalle un trequartista. Entrambi i progetti sono falliti e così si è naturalmente ripristinato l'essenziale 4-3-3 preferito da Cristiano".