Nell'apertura della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani parte centrale dedicata al possibile addio di Messi al Barcellona: "Leo sul mercato, sfida Psg-City. Ma Moratti...". Taglio basso dedicato alla Juventus con la prima conferenza di Pirlo e le scelte su Dybala e Higuain: "Pirlo ridisegna senza paura la Juve". In evidenza anche le parole del presidente del Napoli De Laurentiis che lancia una frecciatina ai bianconeri: "Girano avvoltoi sul mio Napoli". Infine, taglio alto dedicato al faccia a faccia tra Conte e i dirigenti dell'Inter e in spalla "Nazionale con l'incubo quarantena. Convocazione slittate".