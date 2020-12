Nella sua intervista a JTV alla vigilia di Genoa-Juve di domani (calcio d'inizio a Marassi ore 18) Andrea Pirlo ha innanzitutto rivolto un ricordo a Paolo Rossi, di cui oggi si sono svolti i funerali. Ecco cos'ha detto l'allenatore della Juve sull'ex campione del mondo '82: "Non ho avuto la fortuna di conoscerlo benissimo, l'ho visto qualche volta di sfuggita. Ma rimane il ricordo indelebile di lui e dei Mondiali dell'Ottantadue. Ero piccolissimo e non me lo ricordo. Ma le immagini sono storia e nessuno lo potrà dimenticare mai".