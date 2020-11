Nell'intervista pre Benevento ai microfoni di Juventus tv, l'allenatore bianconero Andrea Pirlo ha raccontato un aneddoto legato a Diego Armando Maradona: "Me lo ricordo al Mondiale dell'86 che ha vinto con l'Argentina. Io ero piccolo, e dopo avergli visto fare quel super gol con l'Inghilterra sono andato in giardino per provare a rifare l'azione facendo vinta di scartare gli avversari".