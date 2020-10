1









E se Weston McKennie fosse la soluzione ai problemi difensivi? Può esserlo, ma solo nell’immediato, come cerotto ai tanti infortuni che stanno impoverendo la retroguardia. Chiellini, De Ligt e Alex Sandro sono ai box, Bonucci stringerà i denti domani contro il Barcellona nonostante l’affaticamento muscolare accusato contro il Verona. Se non ce la dovesse fare, Pirlo pescherebbe dal centrocampo la carta McKennie, impiegabile nella difesa a tre, come già fatto ai tempi dello Schalke 04.