Andrea Pirlo regala la Champions al figlio. Non la coppa, ma la finale. Un regalo speciale per il sedicesimo compleanno di Nicolò che da ieri sera è a Madrid con il padre, ex centrocampista della Juventus, dove questa sera si gioca la finale della coppa dalle grandi orecchie tra Liverpool e Tottenham. In tribuna ci saranno anche loro due, come regalo proprio per il compleanno di Pirlo Jr. Ieri sera i due hanno cenato nella capitale spagnola assieme ad un'altra vecchia conoscenza della Juventus, Luca Toni. Il tutto documentato su Instagram.