Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium contro la Sampdoria di domani sera, prima gara di campionato: "Mi aspetto una partita difficile, conosciamo Ranieri è un allenatore molto bravo e lo ha dimostrato nella sua lunga carriera, sarà una partita difficile, avranno due linee molto strette, cercheremo di trovare spazi, anche se saranno pochi, per attaccarli. Dovremmo essere bravi nelle loro ripartenze, perché cercheranno di farle, ci siamo preparati per questo tipo di partite. Vorrei vedere quello che abbiamo preparato dall'inizio, atteggiamento positivo, padronanza del campo, ricerca continua della palla anche in fase di riaggressione, sono le cose principali su cui abbiamo lavorato in questo mese, lo stiamo facendo bene, ci vorrà tempo il tipo di allenamento è cambiato. Ma negli ultimi giorni qualcosa è entrato in testa, è un input che deve scattare immediatamente in campo e lo stiamo facendo abbastanza bene".