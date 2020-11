Alla vigilia della partita contro il Benevento, Andrea Pirlo ha parlato anche del ruolo di Ramsey, che ha recuperato dal suo infortunio e potrebbe avere spazio nella gara di domani alle 18: "Per me è un centrocampista offensivo, trequartista - ha detto Pirlo a Juventus tv - E' un giocatore intelligente, che è sempre messo bene in tutte le posizioni del campo. Io lo vedo in quella zona perché è bravo a trovare gli spazi per giocare".