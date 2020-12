Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida Champions contro il Barcellona, l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato anche del ruolo dinella rosa bianconera: "Ci può essere molto utile, sta meglio rispetto a prima e potrebbe anche giocare qualche minuto. Già nelle scorse settimane ho detto che non me l'aspettavo così intelligente in campo, domani potrebbe tornarci utile con gli inserimenti negli spazi".