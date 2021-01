Dopo 18' di Juventus-Sassuolo Andrea Pirlo è stato costretto a fare già il primo cambio: dentro Aaron Ramsey e fuori Weston McKennie, che dopo la sostituzione, dovuta a motivi fisici e non a scelte tecniche visto che era tra i migliori in campo, è andato dritto negli spogliatoi. In attesa di accertamenti sulle condizioni dell'americano, salta così il piano dell'allenatore bianconero che voleva far riposare Ramsey in vista della sfida di domenica prossima contro l'Inter.