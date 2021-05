Come stadopo queste settimane di parole e ipotesi future? Andrea Pirlo non ha dubbi a riguardo: "CR7? Carico, ha tante motivazioni. E' un momento particolare e capisce la situazione. Cerca di trovare il meglio, l'obiettivo è cercare un posto in Champions. Tranquillo e consapevole di come si debba fare di più. Abbiamo un obiettivo ed è concentrato come gli altri per portare la Juve dove le compete".