Andrea Pirlo ha commentato la vittoria della Juve sulla Dinamo Kiev: "E' stata una vittoria solida e di compattezza, avevamo bisogno di fare una gara così - ha detto a Juventus tv - Dopo solo qualche giorno abbiamo trovato una migliore condizione sia fisica che mentale, questi successi in Champions aiutano per il continuo della stagione. Nel primo tempo potevamo sfruttare al meglio qualche occasione per fare gol, dovevamo avere pazienza e siamo stati bravi nella ripresa a entrare con la testa giusta. Durante l'intervallo ai ragazzi ho detto che era importante vincere con la testa ma portare a casa i tre punti. Sono stati bravi a fare due gol e portare a casa la partita. Abbiamo sofferto un po' nel finale ma era normale".



MORATA - "Io lo conoscevo da giocatore giovane, adesso è tornato da uomo. Sappiamo il suo valore, l'abbiamo portato alla Juve per fare gol e per fare un certo tipo di gioco, stasera ha fatto un'ottima partita ma l'aveva fatta anche a Crotone. Ha bisogno di giocare anche lui e sta cercando di trovare la condizione migliore. Siamo stati bravi a rimanere compatti e tenere strette le linee di difesa e centrocampo, avevo chiesto di non far passare la palla tra le due linee e quindi sia i difensori che i centrocampisti si sono comportati molto bene. Peccato per l'infortunio di Chiellini, però Demiral è entrato molto bene e anche lui aveva bisogno di una prestazione di questo livello. Lucescu? Mi ha chiesto di vincere anche con gli ungheresi, speriamo non sia un problema".