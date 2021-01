L’edizione odierna di Tuttosport riporta un passaggio del libro di Pirlo, in cui racconta quella volta in cui ideò uno scherzo con De Rossi a Gattuso, senza riuscire a farla franca: “Ho tentato di scappare, ma ero spacciato in partenza, lo sapevo. Quando alle tue spalle c’è Gattuso che ti vuol far male, puoi correre finchè vuoi, ma alla fine in qualche modo riuscirà a prenderti. Che tu sia gazzella o leone”.