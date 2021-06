Ora Andrea Pirlo sta valutando tutte le offerte arrivate sul suo tavolo e difficilmente si prenderà un anno sabbatico. Dopo l'avventura sulla panchina della Juve, con la quale ha vissuto il suo esordio assoluto da allenatore, ora il Maestro valuta ogni opportunità, qualsiasi percorso gli venga prospettato. Si è parlato di Sassuolo, ma non sembra un'ipotesi calda. Occhio alla Sampdoria, ma anche all'Udinese in Italia. E all'estero? Arrivano offerte anche da lì: Pirlo valuterà con serenità dove continuare il processo di crescita. La Juve non ha chiuso le porte a un suo ritorno in futuro, magari dopo qualche ulteriore esperienza...