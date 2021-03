8









Il futuro di Pirlo è in discussione. Su di lui molte ombre e anche tante polemiche, soprattutto da parte dei tifosi. È bastato che Massimiliano Allegri ricomparisse sulla scena per far tornare la nostalgia a parte del popolo juventino, ma anche per aprire a commenti sulla comunicazione dell'attuale tecnico bianconero. Dopo l’inaccettabile sconfitta di domenica contro il Benevento, sottolinea Tuttosport, in molti se la sono presa con Andrea Pirlo soprattutto per quella sua maniera di commentare le mancate vittorie della sua Juve, indicando le colpe dei giocatori ed evitando di focalizzarsi sulle proprie responsabilità. La domanda è sempre la stessa: "Perché Pirlo non incolpa mai se stesso?". Tra "atteggiamento sbagliato" ed "errori tecnici individuali per i quali gli allenatori non possono fare molto", i tifosi non stanno apprezzando la parte comunicativa di Pirlo. Diventato bersaglio, anche in questo...