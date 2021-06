Tra i nomi circolati a Genova per il post Ranieri, ha suscitato parecchia curiosità quello dell'ex tecnico della Juventus Andrea Pirlo. L'allenatore era stato sondato dalla Sampdoria diverse settimane fa, e sarebbe stato contattato nuovamente nei giorni scorsi da Massimo Ferrero, declinando però l'offerta doriana. Pirlo, secondo Sky Sport, avrebbe detto 'no' a causa del progetto doriano, che non lo avrebbe convinto. Inoltre l'ex bianconero vorrebbe attendere ancora prima di sposare un altro club dopo l'esperienza a Torino.