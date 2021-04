Nel corso della conferenza stampa pre Torino Andrea Pirlo ha fatto anche il punto sul suo futuro sulla panchina della Juve, spiegando che: "Io penso partita dopo partita a fare bene il mio lavoro, poi se perdi dieci partite è normale che vai a casa. Ma il mio obiettivo è quello di fare bene e continuare a lavorare in questa società". Per ora, di partite, Pirlo ne ha perse sei stagionali: quattro in campionato e due in Champions League. In molti pensano che, se dovesse fallire nel derby col Toro e mercoledì contro il Napoli, potrebbe essere esonerato ancora prima di finire la stagione.