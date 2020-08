Andrea Pirlo non ha ancora ottenuto il patentino Uefa Pro per diventare ufficialmente un allenatore di Serie A: dovrà consegnare la tesi entro il 21 agosto e sosterrà l'esame finale a Coverciano il mese prossimo. Tuttavia il nuovo allenatore della Juventus potrà allenare regolarmente la squadra bianconera poiché per poterlo fare è sufficiente essere iscritti al corso. Ecco perché non ci sarà nessun tipo di problema nello svolgimento fin da subito del suo nuovo ruolo di mister juventino. Cogliamo l'occasione per ricordare che il vice di Pirlo sarà Roberto Baronio.