Matteo Marani, direttore di Sky Sport, ha parlato dell'Inter e della possibilità scudetto con la Juve 'in ricostruzione': "Su Pirlo c’è un punto interrogativo per capire come sarà in panchina, non si può sapere. Credo che Conte stia prendendo sicurezza che aveva smarrito nelle due sconfitte con Lazio e Juve e nei pareggi successivi. L’Inter incomincia ad accorciare la distanza con i bianconeri che sono alla fine di un ciclo. In questa fase Conte ne può approfittare e poteva approfittarne già in questa stagione".