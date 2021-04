Andrea Pirlo l'aveva anticipato nella conferenza di oggi ( QUI tutte le parole): "I tre giocatori coinvolti in quella serata non sono convocati per la partita coi granata". E in effetti è stato così,nella lista dei convocati per il derby di domani in programma alle 18. Per qualcuno è la scelta giusta, altri avrebbero dato una punizione più esemplare e qualcun'altro ancora avrebbe chiuso un occhio inserendoli tra i convocati per il derby.