Tensione in campo per la Juventus, e anche in panchina. Dopo essere passati in svantaggio contro il Verona, gli uomini di Pirlo hanno subito reagito facendosi vedere dalle parti di Silvestri. E proprio al Maestro non è andata giù qualche scelta arbitrale. Dopo un paio di falli al limite dell’area su Dybala e Ramsey non fischiati (l’ultimo di Vieira), Pirlo ha sbottato contro il quarto uomo, gridandogli: “Ma come fai? Come fa a non essere fallo?’.