Lo ha riportato il Corriere Torino: Andrea Pirlo non sarebbe vicino alla panchina della Juve Under 23, bensì ad entrare nello staff di Maurizio Sarri alla guida della prima squadra. Una notizia che avrebbe davvero del clamoroso - e dell'affascinante - qualora dovesse essere confermata. L'ex centrocampista di Milan, Inter e appunto Juventus, al momento è un tesserato della stessa Vecchia Signora. Grazie a questo passaggio ha potuto procedere con l'iscrizione al corso di Coverciano, dove diventerà tecnico a tutti gli effetti. Dai banchi all'attività, però, il passo potrebbe essere un po' più lungo. E con un vate come Sarri a insegnargli...