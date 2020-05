1









Il Maestro c'è, ora manca un'orchestra. Una degna. Andrea Pirlo è pronto per la nuova avventura in panchina: ha fatto i compiti, superato l'esame, studiato bene i modelli di riferimento (su tutti Antonio Conte). Ora vuole solo un'occasione, e l'intenzione è dimostrare di essere all'altezza del nome e del talento mostrato in campo.



GROSSA SFIDA - Sa bene che replicare una carriera stellare come la sua è al limite dell'impossibile, eppure Pirlo ha carisma e visione per provare a sbalordire ancora una volta chi seguirà il suo percorso. Da tempo, la Juve lo stuzzica con la panchina dell'Under 23: l'intenzione dei bianconeri è quella di farlo crescere in casa, in un ambiente familiare e senza troppe pressioni. In più, regalargli una rosa di livello con elementi interessanti e in rampa di lancio, magari funzionali pure per Maurizio Sarri.



OCCHIO ALLA REGGINA - L'idea di Pirlo è sempre stata quella di partire nel calcio dei grandi. Ha rifiutato la gavetta nelle giovanili, come fatto ad esempio da Gattuso. Quella della Juve Under 23 è dunque un giusto mezzo per partire, iniziare a sperimentare calcio, con il confronto quotidiano all'interno di una realtà già collaudata e che non sa cosa significhi il verbo improvvisare. Nelle ultime ore, anche la Reggina ha provato a sondare il suo umore: la scelta sarebbe tra Andrea e Giannini, con quest'ultimo favorito. Al momento, tutti aspettano un suo segnale. Juve compresa.