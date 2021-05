2









Il vero enigma è Cristiano Ronaldo: prende una sfilza di 6 che sono dettati esclusivamente dal gol siglato, altrimenti chissà quale altro voto avrebbe collezionato il portoghese. Per la verità, una mezza insufficienza arriva: arriva sul Corriere della Sera, non sempre benevolo con CR7. Dopo la prestazione di ieri, a maggior ragione.



Per il resto, Andrea Pirlo si conferma vivo e apprezzato dopo la sfida di ieri con l'Inter: tanti 6 e pure un 7. A giganteggiare è chiaramente Juan Cuadrado, che raccoglie 8 e 7.5 come se piovessero. Kulusevski in difficoltà, bene il duo difensivo: ecco cosa emerge dalle pagelle dei giornali. Trovate tutto nella nostra gallery qui in basso.