Sami Khedira è fuori dal progetto della Juve, ma c'è qualcuno che lo rimpiange e lo rivorrebbe tra i convocati. Il tedesco, classe 1987, è fuori dalle idee di Pirlo e della Juventus, che lo hanno anche escluso dalla lista Uefa e non è mai stato tra i convocati. Eppure, nell'emergenza potrebbe tornare utile. Come scrive la Gazzetta: "In mezzo si fa fatica, la squadra bianconera ha bisogno (anche) di esperienza. E allora ecco che Sami, attualmente out dal progetto, potrebbe risultare molto utile al gioco del tecnico Al centrocampo della Juve sembrano mancare carisma, leadership ed esperienza? Paradosso: le tre doti sono racchiuse nel giocatore che è considerato fuori da progetto, quel Sami Khedira tanto utile alla causa bianconera in passato e così poco preso in considerazione in questo periodo storico".