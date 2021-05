Andrea Pirlo, nella conferenza stampa pre-Bologna, ha parlato anche delle principali problematiche incontrate in questa annata tra luci e ombre alla guida tecnica della Juventus: "Cosa mi ha dato fastidio? I risultati, alla fine non abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Sono un allenatore esigente e vincente, lo sono sempre stato da giocatore, anche da allenatore voglio ripetere le stesse emozioni. Essendo stato un vincente voglio continuare a vincere. Quest'anno ho imparato tanto, sono successe tante cose che mi possono essere d'aiuto per il futuro. Parliamo di tutto con la società, di problematiche non abbiamo mai discusso. Non ce ne sono state nello spogliatoio, a parte dopo le sconfitte".