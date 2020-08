C'è anche Andrea Pirlo in tribuna a Monzello in occasione dell'amichevole della Juventus Primavera contro il Monza. Prima uscita ufficiale da nuovo allenatore dell'Under 23 per l'ex centrocampista bianconero. Pirlo inizia a studiare da vicino i possibili rinforzi in vista della prossima stagione di Serie C: nuovi acquisti ma non solo, infatti il nuovo allenatore sta pensando di far salire qualche giovane anche dalla Primavera di Lamberto Zauli.