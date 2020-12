Nell'intervista a JTV che, in tempi di coronavirus, "fa le veci" della consueta conferenza stampa della vigilia, Andrea Pirlo ha presentato la sfida di campionato che domani alle 20.45 vedrà impegnata la sua Juventus allo stadio Tardini: "Il Parma sta facendo bene: da quando ha cambiato modulo ha fatto risultati importanti, positivi, in campi come Genova, a Milano col Milan. È una squadra in ripresa e bisogna stare attenti: si gioca dopo 3 giorni, ci sarà da riprendere forze fisiche e mentali. Mi aspetto una partita classica, dove loro cercheranno di difendersi e di ripartire. Hanno giocatori veloci nelle transizioni come Gervinho e Karamoh. Bisogna stare attenti a fare le preventive quando siamo in possesso".