Andrea Pirlo, in conferenza, ha parlato della condizione generale della squadra: "Stiamo bene, stiamo bene sia fisicamente che mentalmente, perché i ragazzi hanno capito che per vincere le partite, per giocare partite di questo genere, ci vuole grande professionalità. Ci vuole grande voglia di raggiungere i risultati. Lo stiamo dimostrando perché stiamo proponendo un calcio aggressivo, offensivo, quindi quando hai questa voglia e questa determinazione i risultati arrivano". Poi, una battuta su Ronaldo: "Gli ho detto che ero preoccupato quando ha fatto il colpo di tacco, che è sempre un colpo pericoloso per i muscoli".