1









Non solo Bonucci. Anche Andrea Pirlo è nel mirino dei tifosi dopo il pareggio subito all'Ezio Scida di Crotone. La Juventus si ferma in Calabria e, per tanti, la colpa è pure del Maestro. O meglio: di chi l'ha messo su una panchina - e che panchina - ancor prima di essere pronto. "A me Pirlo continua a non convincere", scrive un tifoso. A cui fa seguito il dubbio attorno al possibile utilizzo di Dybala: "Che senso ha portarlo in trasferta se poi non lo fa giocare?". A questa domanda ha già risposto Pirlo, sostenendo come la sfida contro gli uomini di Stroppa fosse troppo 'aggressiva' per il reinserimento di Paulo.



Leggi tutti i commenti, alcuni molto duri, su Andrea Pirlo.