Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport, commentando il rigore di Chiellini: “non abbiamo mai preso un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio. Abbiamo creato tanto, peccato per il risultato”



SULLA PARTITA – “Abbiamo fatto girare poco velocemente la palla, loro si posizionavano in modo da poter recuperare, è stato l’unico problema del primo tempo. Nel secondo abbiamo creato di più, l’unica cosa che ci è manca è stata il gol”.



DOVERI – “Ho chiesto se non ammonisce il portiere durante la partita allora continua a perdere tempo”



EPISODIO DUBBIO – “Episodio dubbio? Sì, perché altrimenti non ci potrebbero essere contatti in area, sarebbe rigore in tutti i campi. Voglio vedere se fosse successo a noi un episodio del genere. Ci sarebbero stati molti più casini, polemiche, non so se ci sarebbe stato dato questo rigore. Adesso ci concentriamo sulla partita di mercoledì. È stato un episodio dubbio, dubbio anche la doppia ammonizione di Di Lorenzo. Capitano che molti episodi possono essere fatti in modo diverso contro la Juve, siamo sempre sulla bocca di tutti, dobbiamo guardare avanti”.



SUI SINGOLI IN ATTACCO – “Hanno fatto la partita che dovevano fare, quando giochi così tante partite è normale perdere un po’ di lucidità, normale che viene a mancare. Hanno fatto un’ottima partita, chi è entrato e chi ha giocato dall’inizio, è mancato solo il gol”



SULLA PRODUZIONE OFFENSIVA – “Abbiamo fatto i gol che dovevamo fare, non è che la squadra che fa più gol vince il campionato. L’importante è creare occasioni e giocare di squadra, oggi le occasioni le abbiamo create, è stato bravo il portiere che è stato il migliore in campo”. SU MCKENNIE – “Bisogna anche sapere le condizioni dei giocatori, se non l’ho fatto giocare è perché ha avuto dei problemi durante la settimana, già contro l’Inter, oggi è già tanto avergli fatto fare 30 minuti di partita”



SULLA CONTINUITÀ – “Sono sconfitte pesanti che si fanno sentire, adesso la vetta potrebbe essere lontana 10 punti. Noi siamo contenti della prestazione, dobbiamo continuare a giocare così e andare avanti”



IN CHAMPIONS – “Se facciamo queste prestazioni e concludiamo anche in rete portiamo a casa le partite”



DYBALA – “Ho tenuto fuori Kulusevski perché non avevo altri attaccanti, normale fare delle rotazioni. Bernardeschi ha fatto la partita che doveva fare, si è sacrificato, si è mosso bene, peccato che non è riuscito a tirare meglio nel primo tempo. Dybala è un giocatore importante, lo stiamo aspettando”



SU GATTUSO – “Sono contento per Gattuso perché è un mio amico, ma chiaramente preferivo vincere io e portare a casa i tre punti”.