L'ex allenatore della Juve, Andrea Pirlo, ha analizzato anche la rivoluzione messa in atto nel quartier generale della Continassa, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.'Per la nuova Juve servirà tempo, nel Milan Pioli ha maggiori responsabilità e alla fine credo che mancherà Maldini, perché non era solo una persona speciale per i calciatori, ma proprio come uomo, perché Maldini è sempre Maldini'.