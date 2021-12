L'ex allenatore dellaAndreaè intervenuto ai nostri microfoni a margine dell'evento dell'associazionein corso a Torino, parlando del calcio come motore di aggregazione. Ecco il suo commento sul tema: "Il calcio può fare da traino grazie a queste iniziative perchè lo sport è uguale per tutti, dal professionismo al livello di questi ragazzi: è un modo per stare insieme, per migliorarsi, per cercare anche di superare certi ostacoli. Queste iniziative sono sempre importanti".