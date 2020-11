Andrea Pirlo sta davvero pensando di schierare il tridente per la gara di sabato in campionato contro il Benevento. L'allenatore non rinuncerebbe per nulla al mondo a due giocatori devastanti come Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, e potrebbe dare un'altra chance da titolare a Paulo Dybala. L'argentino ha bisogno di giocare con continuità per ritrovare la condizione e soprattutto recuperarsi dal punto di vista psicologico. Per questo, Pirlo sta valutando di schierarli tutti e tre insieme lì davanti. L'obiettivo è quello di chiudere il prima possibile la partita, con un gioco offensivo e tre attaccanti.