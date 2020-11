Sulle pagine de La Stampa, si parla del passo lento di Andrea Pirlo. La Juve, infatti, "scopre la fatica di rincorrere". Solo Delneri e Zaccheroni hanno fatto peggio nel loro primo anno in bianconero: sappiamo tutti poi com'è andata a finire. Scrive il quotidiano: "Dopo le prime nove panchine in campionato, infatti, l'ex centrocampista con i suoi 17 punti galleggia al 30° posto della graduatoria di tutti i tempi: in testa c'è Fabio Capello con 25 e nell'era dei tre punti a vittoria, solo Zaccheroni (12) e Delneri (15) hanno fatto peggio dell'attuale tecnico. Pirlo può consolarsi con l'imbattibilità in Serie A, solo altri 9 su 45 c'erano riusciti prima di lui, ma tra chi ha vinto gli ultimi scudetti è quello che sta facendo peggio di tutti. La scorsa stagione Maurizio Sarri era primo in classifica con 23 punti, nonostante il pareggio a Lecce senza Ronaldo (1-1) contro i neopromossi giallorossi, mentre Massimiliano Allegri nel 2014 era in vetta a quota 22 in compagnia della Roma e Antonio Conte nel 2011 guidava in solitaria con 19 punti".