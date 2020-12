Andrea Pirlo, nel corso della sua presentazione del derby di domani a JTV, ha speso belle parole per Dragusin, lanciato a gara in corso contro la Dinamo Kiev: "I giovani giocano perché la Juve ha costruito anche la seconda squadra per attingere da quello. Una mossa societaria per far crescere tutto il movimento dei giovani. Ed è più facile per un allenatore farli giocare. E poi fa sempre fare bella figura, a loro ma anche al club. Dragusin è un giocatore fisicamente fortissimo, ha 18 anni e deve crescere molto sul piano tecnico. Ma allenandosi tutti i giorni con grandi campioni avrà tempo per farlo".