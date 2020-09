Andrea Pirlo, a Sky Sport, commenta il debutto e la vittoria contro la Sampdoria.

CONFERENZE - "Ne ho già fatte troppe di conferenze...".



RAPPORTO - "Importante avere dialogo con tutti i giocatori, non solo i campioni. Sono stato giocatore fino a poco fa, mi piaceva parlare con gli allenatori per capire. E' importante avere un dialogo coi calciatori, è importante instaurare un dialogo".



PRIMO TEMPO - "Fatto un ottimo primo tempo, peccato non aver chiuso la partita. Nel secondo siamo calati, ma siamo rimasti lucidi nei momenti decisivi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma siamo stati bravi nel gestire le loro ripartenze".



FRABOTTA - "Frabotta ha fatto un'ottima gara. Si è fatto male Alex Sandro, ho scelto il ragazzo dell'Under 23 che si stava allenando con noi. Sa giocare, sta giocando bene, non è stato un rischio. L'americano si sta impegnando, è arrivato già con qualche allenamento dalla Germania. Ha sbagliato qualcosa in fase d'impostazione, ma è la prima e lo possiamo perdonare". LA SUA JUVE - "Sicuramente ci vorrà tempo, riuscire a mettere insieme questi tre modi di giocare sarà difficile ma non voglio fare copia e incolla di nessuno, ho le mie idee e prenderò spunto da queste squadre che hanno impressionato me e il calcio mondiale. Non abbiamo avuto tanto tempo, i ragazzi sono stati via una decina di giorni, abbiamo avuto solo una settimana e un'amichevole di 45 minuti. Si è visto qualcosa, ma ci manca qualcosa anche nell'assimilazione del gioco. Cerchiamo di fare sempre meglio".



CENTROCAMPISTI - "Abbiamo quattro centrocampisti centrali, per me per caratteristiche giocano meglio a due. Né play, né mezzali, per caratteristiche giocano con un compagno sulla linea. Proviamo a giocare così, difendendoci in quattro ma in impostazione è 3+2. Stiamo lavorando così in questi giorni, magari in futuro facciamo altro".



RONALDO - "Ci pensiamo alla gestione, ne parliamo insieme. Non è ancora stanco, non è stanco che ha appena iniziato. In futuro, con partite meno importanti e risultati - speriamo - già acquisiti, ci sarà la possibilità di farlo riposare per averlo al meglio della condizione. E' intelligente, conosce il suo fisico, sa bene quando fermarsi e quando riposare. Però il dialogo sarà sempre quotidiano".



PUNTA E DYBALA - "Sarà facile metterli insieme? Ci proveremo, dobbiamo trovare il giusto equilibrio, giocatori di qualità sono sempre ben accetti, servono giocatori che diano equilibrio in partita. Cercheremo la soluzione per far giocare più giocatori di talento possibile".