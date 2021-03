8









Anche dopo la sconfitta contro il Benevento Andrea Pirlo ha detto di credere ancora allo scudetto. Dice che è lì, a -10. Già, ma mica è poco. Più realistico puntare al quarto posto, conquistarsi la qualificazione alla prossima Champions League che a inizio stagione sembrava cosa scontata ma che adesso è in serio pericolo. +2 sul Napoli quinto, la gara del 7 aprile (recupero di quel famoso Juve-Napoli di ottobre) che diventa uno scontro diretto con vista sull'Europa che conta.



GRUPPO AL COMPLETO - La Juventus sta vivendo uno dei peggiori momenti degli ultimi anni, la squadra non gira e Agnelli ha messo tutti sotto esame: da Pirlo ai giocatori, nessuno escluso. La pausa per le nazionali servirà all'allenatore a ritrovare tutto il gruppo al completo, cosa che in questa stagione sembrava quasi un'utopia. Dopo la sosta invece dovrebbero rientrare Alex Sandro, Ramsey, Demiral e anche quel Paulo Dybala che tanto è mancato lì davanti. L'argentino ha smaltito l'infortunio e Pirlo conta di riaverlo per il derby del 3 aprile contro il Torino.



BASTA ERRORI - Da lì, inizierà un periodo di quattro partite nelle quali la Juve si gioca tutta la stagione (escludendo la finale di Coppa Italia): prima il Toro, poi il recupero col Napoli di Gattuso, quindi Genoa e Atalanta, altro scontro diretto per la Champions League. 360' nei quali non sono ammessi errori. Bisogna resettare tutto e ripartire, non ci si può più permettere di sbagliare. In queste quattro partite Andrea Pirlo si gioca il futuro sulla panchina della Juve, parla di scudetto ma nella sua testa sa che deve puntare al quarto posto. Quattro step per andare in Champions l'anno prossimo: si parte dal derby col Torino, testa bassa e pedalare.