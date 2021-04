Cosa chiede Andrea Pirlo alla Juventus? Ferocia. Ferocia vera. La vittoria sul Napoli ha dato una certa tranquillità all'allenatore, ma vuole evitare qualsiasi rilassamento anche per evitare di perseverare in certi errori. La particolarità, raccolta dall'edizione odierna del Corriere della Sera, è che si tratta di una parola inedita nel vocabolario di Andrea Pirlo; invece Sarri la utilizzava spesso per tenere sul pezzo la sua squadra. Del resto, i difetti di questa Juve erano pure i difetti di quella di Sarri. I cali d'attenzione restano dunque un rischio poco calcolato: la sostanziale differenza, per Pirlo, è un Giorgio Chiellini in più.