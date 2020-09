Oggi Tuttosport fa il punto su alcuni messaggi lanciati da Andrea Pirlo alla sua squadra dopo il 2-2 di domenica sera sul campo della Roma. In particolare il quotidiano torinese si concentra su una frase dell'allenatore: "Ronaldo ha corso più di tutti quando eravamo sotto". Sì, perché la Juventus si è ritrovata sotto di un gol e di un uomo a metà secondo tempo e proprio in quel contesto ha trovato il gol del pari, lo splendido colpo di testa del fuoriclasse portoghese che ha firmato così la doppietta personale.

ESEMPIO GLOBALE - Pirlo riparte da CR7. Non certo perché pretenda una squadra di "Ronaldi", quello è tecnicamente impossibile. Ma l'atteggiamento dei bianconeri dev'essere lo stesso del 35enne che non ha ancora intenzione di mollare la presa, e anzi alza i giri del motore nei momenti di difficoltà. La quadratura tattica deve ancora arrivare, ma l'idea sullo spirito da mettere in gioco, sia in attacco che in difesa (il gol incassato del 2-1 "non è da nessuna squadra", Pirlo dixit) è molto netta: fate come Cristiano.