1









La presentazione di ieri di Andrea Pirlo sta facendo discutere per le parole di Andrea Agnelli e la scelta di non nominare mai Maurizio Sarri, una scelta che non è passata inosservata. Come scrive Il Corriere della Sera, "la strada è segnata, il countdown è partito: Andrea Pirlo allenerà la Juventus un giorno. Maurizio Sarri ha davanti a sé la sfida al Lione per centrare la fase finale di Champions. E poi un anno per dimostrare che puntare su di lui è stato giusto. Ma su quella strada si allunga un’ombra. [...] E Agnelli continua: «Davanti a noi ora c’è un altro obiettivo, la partita con il Lione: sarà difficilissimo (ripetuto due volte), dovremo stare tutti concentrati per staccare il biglietto per la fase finale di Champions a Lisbona». Detto questo ha chiuso alle domande sul tema. Libera la cattiva interpretazione: Andrea Agnelli non ha mai fatto il nome di Sarri. Nella Real Casa bianconera è difficile sia stato un caso".